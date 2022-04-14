Happy Dog (HAPPYDOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Happy Dog (HAPPYDOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Happy Dog (HAPPYDOG) Information MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It’s the community itself, driven by everyone’s passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity. Officiel hjemmeside: https://happydog.meme/ Køb HAPPYDOG nu!

Happy Dog (HAPPYDOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Happy Dog (HAPPYDOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.42K $ 12.42K $ 12.42K Samlet udbud $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M Cirkulerende forsyning $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.42K $ 12.42K $ 12.42K Alle tiders Høj: $ 0.0014498 $ 0.0014498 $ 0.0014498 Alle tiders Lav: $ 0.00000761 $ 0.00000761 $ 0.00000761 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Happy Dog (HAPPYDOG) pris

Happy Dog (HAPPYDOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Happy Dog (HAPPYDOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAPPYDOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAPPYDOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAPPYDOG's tokenomics, kan du udforske HAPPYDOG tokens live-pris!

