Hanu Yokia (HANU) Information $HANU is the first step of four in the Goji Cryptoverse that will allow for the creation of a vibrant ecosystem that sits at the foundation of a new enterprise. The Goji Crypto platform will allow businesses of all sizes to leverage the power of blockchain technology to fill the gaps in their current payment processing systems. This project has a two sided coin. Our first and foremost is the community side. The Goji Crypto ecosystem will be driven by a diverse and highly motivated community. Similar to open-source and other collaborative projects, all innovation comes from the community itself where collaborative use actually enriches our resources. Flipping the coin to the other side is a business orientated structure that leverages the Goji ecosystem within their Blockchain Integration for Businesses. This enables a faster and more secure information transfer between businesses by making use of blockchain's power of transparency and real-time data ledger technology. This platform enables businesses to verify identities and reduce fraud by prioritizing the inherent safety that comes from blockchain capabilities; reducing costs, protecting consumer data, and making it easier to approve transactions quickly. Platform Capabilities: Business Integrations

Shared Ledger

Secure (Tamper Proof)

Identity Management

Confidential

Audit capabilities

Governance

Business Logic in Smart Contracts

Hanu Yokia (HANU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hanu Yokia (HANU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.50M $ 25.50M $ 25.50M Samlet udbud $ 593.28T $ 593.28T $ 593.28T Cirkulerende forsyning $ 149.80T $ 149.80T $ 149.80T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 100.98M $ 100.98M $ 100.98M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hanu Yokia (HANU) pris

Hanu Yokia (HANU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hanu Yokia (HANU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HANU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HANU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HANU's tokenomics, kan du udforske HANU tokens live-pris!

