HanChain (HAN) Information Dual cryptocurrency platform with Defi structure focusing on real-life use: BENECIA: online shopping platform GiftiKhan: mobile coupon AdKhan: mobile advertising platform NFT-PLAY: Web-drama streaming service NFT-PLAY: music video streaming service MusiKhan: music streaming service (K-POP) TourKhan: worldwide hotel and travel reservation service NFT-WebDrama, NFT-MusicVideo, token-MusicCopyright, token-HanChain stakings are available Officiel hjemmeside: https://khans.io/ Køb HAN nu!

HanChain (HAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HanChain (HAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 520.38K $ 520.38K $ 520.38K Samlet udbud $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Cirkulerende forsyning $ 333.53M $ 333.53M $ 333.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Alle tiders Høj: $ 26.97 $ 26.97 $ 26.97 Alle tiders Lav: $ 0.0014109 $ 0.0014109 $ 0.0014109 Nuværende pris: $ 0.00155689 $ 0.00155689 $ 0.00155689 Få mere at vide om HanChain (HAN) pris

HanChain (HAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HanChain (HAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAN's tokenomics, kan du udforske HAN tokens live-pris!

