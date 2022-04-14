Hana (HANA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hana (HANA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hana (HANA) Information Hana (HANA) is a meme cryptocurrency token on the Ethereum blockchain launched in September 2024. It was taken over by the community and is currently community driven. HANA token is structured to be user-friendly, featuring no buy or sell tax fee, making it accessible for a wide range of traders. Hana, a popular Japanese dog, symbolizes not just a new token but a piece of crypto history reimagined. Officiel hjemmeside: https://www.hanaeth.com/

Hana (HANA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hana (HANA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 260.71K Samlet udbud $ 8.91B Cirkulerende forsyning $ 8.91B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 260.71K Alle tiders Høj: $ 0.00366262 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Hana (HANA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hana (HANA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HANA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HANA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HANA's tokenomics, kan du udforske HANA tokens live-pris!

