Hana by Virtuals (HANA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hana by Virtuals (HANA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Hana by Virtuals (HANA) Information Hana is the AI Agent of Persona. She is the main character of tomorrow. A transmedia agentic character featured in short films, manga, games and living alongside us every day as an AI agent on social media. She interacts with her community on social platforms and generates personalized content based on NFT identity helping users grow their digital brand (videos, images, text). Powered by a proprietary AI framework, Hana is also the foundation of Hana Studios, a platform offering Agent-as-a-Service tools through crypto payments, including $HANA. Officiel hjemmeside: https://hanapersona.ai/ Køb HANA nu!

Hana by Virtuals (HANA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hana by Virtuals (HANA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 597.45K $ 597.45K $ 597.45K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 597.45K $ 597.45K $ 597.45K Alle tiders Høj: $ 0.00192551 $ 0.00192551 $ 0.00192551 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00059738 $ 0.00059738 $ 0.00059738 Få mere at vide om Hana by Virtuals (HANA) pris

Hana by Virtuals (HANA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hana by Virtuals (HANA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HANA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HANA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HANA's tokenomics, kan du udforske HANA tokens live-pris!

