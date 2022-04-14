Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hamster Wheel Breaker (BREAKER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Information Gateway to a world where animated content and NFTs converge.

Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity.

We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it,

empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age.

Here, innovation and imagination are boundless,

where every piece tells a story, and every token holds a dream.

This is more than a movement—it’s a revolution.

A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity.

Together, we build a future where every voice has the power to be heard. Officiel hjemmeside: https://hamsterwheelbreaker.com Køb BREAKER nu!

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hamster Wheel Breaker (BREAKER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.03K $ 64.03K $ 64.03K Samlet udbud $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Cirkulerende forsyning $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 64.03K $ 64.03K $ 64.03K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hamster Wheel Breaker (BREAKER) pris

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hamster Wheel Breaker (BREAKER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BREAKER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BREAKER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BREAKER's tokenomics, kan du udforske BREAKER tokens live-pris!

BREAKER Prisprediktion Vil du vide, hvor BREAKER måske er på vej hen? Vores BREAKER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BREAKER Tokens prisprediktion nu!

