Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Tokenomics

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Information For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world's largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Tokenomics og prisanalyse Markedsværdi: $ 9.65M Samlet udbud $ 8.06K Cirkulerende forsyning $ 8.06K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.65M Alle tiders Høj: $ 1,197.93 Alle tiders Lav: $ 1,152.33 Nuværende pris: $ 1,197.21

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HLSCOPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HLSCOPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

HLSCOPE Prisprediktion Vil du vide, hvor HLSCOPE måske er på vej hen? Vores HLSCOPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HLSCOPE Tokens prisprediktion nu!

