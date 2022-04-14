Halo Coin (HALO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Halo Coin (HALO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Halo Coin (HALO) Information HALO Ecosystem Consist of Metaverse Game ,Exchange And decentralized launchpad that allows users to launch their token and create their initial token sale with staking benefits to their holders and they don't require any Coding Knowledge For this. Our Unique and safest token SWAP DEX is under development and it will create a benchmark in the Dex segment. A Crypto Wallet and Own Blockchain network with zero transaction fees is under development Pipeline. So Be the Part of this Revolution as everything Revolves Around Our Native Token "HALO COIN" Officiel hjemmeside: https://www.halocoins.com

Halo Coin (HALO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Halo Coin (HALO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 80.20K $ 80.20K $ 80.20K Samlet udbud $ 6.18B $ 6.18B $ 6.18B Cirkulerende forsyning $ 5.57B $ 5.57B $ 5.57B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 89.01K $ 89.01K $ 89.01K Alle tiders Høj: $ 4.92 $ 4.92 $ 4.92 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Halo Coin (HALO) pris

Halo Coin (HALO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Halo Coin (HALO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HALO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HALO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HALO's tokenomics, kan du udforske HALO tokens live-pris!

