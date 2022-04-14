Hall of Legends (HOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hall of Legends (HOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hall of Legends (HOL) Information Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities Officiel hjemmeside: https://www.halloflegends.io Køb HOL nu!

Hall of Legends (HOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hall of Legends (HOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 956.02 $ 956.02 $ 956.02 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 314.75M $ 314.75M $ 314.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.04K $ 3.04K $ 3.04K Alle tiders Høj: $ 0.148657 $ 0.148657 $ 0.148657 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hall of Legends (HOL) pris

Hall of Legends (HOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hall of Legends (HOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOL's tokenomics, kan du udforske HOL tokens live-pris!

