Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Half Orange Drinking Lemonade (HODL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Information

We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to.

Officiel hjemmeside:
https://hodl-sol.com/

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Half Orange Drinking Lemonade (HODL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 47.66K
Samlet udbud
$ 999.73M
Cirkulerende forsyning
$ 999.73M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 47.66K
Alle tiders Høj:
$ 0.01266971
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Half Orange Drinking Lemonade (HODL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal HODL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange HODL tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår HODL's tokenomics, kan du udforske HODL tokens live-pris!

HODL Prisprediktion

Vil du vide, hvor HODL måske er på vej hen? Vores HODL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.