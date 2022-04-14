Half of Pepe (PE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Half of Pepe (PE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Half of Pepe (PE) Information Did you know that $PE - Half of $PEPE means half the market cap of the whole Pepe?🐸 We are new and OG Meta on Solana Chain! We destroy jeets like whole #PEPE did it and nothing is going to stop us too! We did big moves just from the start and it's only beginning!! Our community is always bullish and we going to hit ATH daily! See you at half MarketCap of $PEPE We send it to Halfalla with such a strong community! Officiel hjemmeside: https://halfofpepe.com/ Køb PE nu!

Half of Pepe (PE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Half of Pepe (PE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.54K $ 33.54K $ 33.54K Samlet udbud $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Cirkulerende forsyning $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.54K $ 33.54K $ 33.54K Alle tiders Høj: $ 0.00182526 $ 0.00182526 $ 0.00182526 Alle tiders Lav: $ 0.00001937 $ 0.00001937 $ 0.00001937 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Half of Pepe (PE) pris

Half of Pepe (PE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Half of Pepe (PE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PE's tokenomics, kan du udforske PE tokens live-pris!

PE Prisprediktion Vil du vide, hvor PE måske er på vej hen? Vores PE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PE Tokens prisprediktion nu!

