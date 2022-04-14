HairDAO (HAIR) Tokenomics Få vigtig indsigt i HairDAO (HAIR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HairDAO (HAIR) Information What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/ Officiel hjemmeside: https://www.hairdao.xyz/ Hvidbog: https://uploads-ssl.webflow.com/61a12cfcc8291d38310ab2a4/61fb7b4f82f61e246e1d1f10_HairDAO%20White%20Paper.pdf Køb HAIR nu!

HairDAO (HAIR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HairDAO (HAIR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.69M $ 44.69M $ 44.69M Samlet udbud $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Cirkulerende forsyning $ 694.92K $ 694.92K $ 694.92K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 98.60M $ 98.60M $ 98.60M Alle tiders Høj: $ 150.38 $ 150.38 $ 150.38 Alle tiders Lav: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 Nuværende pris: $ 64.53 $ 64.53 $ 64.53 Få mere at vide om HairDAO (HAIR) pris

HairDAO (HAIR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HairDAO (HAIR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAIR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAIR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAIR's tokenomics, kan du udforske HAIR tokens live-pris!

HAIR Prisprediktion Vil du vide, hvor HAIR måske er på vej hen? Vores HAIR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HAIR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!