Haedal Staked WAL (HAWAL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.215227 $ 0.215227 $ 0.215227 24H lav $ 0.237306 $ 0.237306 $ 0.237306 24H høj 24H lav $ 0.215227$ 0.215227 $ 0.215227 24H høj $ 0.237306$ 0.237306 $ 0.237306 All Time High $ 0.455937$ 0.455937 $ 0.455937 Laveste pris $ 0.129313$ 0.129313 $ 0.129313 Prisændring (1H) +0.50% Prisændring (1D) +3.94% Prisændring (7D) -7.28% Prisændring (7D) -7.28%

Haedal Staked WAL (HAWAL) realtidsprisen er $0.230413. I løbet af de sidste 24 timer har HAWAL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.215227 og et højdepunkt på $ 0.237306, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HAWALs højeste pris nogensinde er $ 0.455937, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.129313.

Når det gælder kortsigtet performance, HAWAL har ændret sig med +0.50% i løbet af den sidste time, +3.94% i løbet af 24 timer og -7.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 37.00K$ 37.00K $ 37.00K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 37.00K$ 37.00K $ 37.00K Cirkulationsforsyning 160.00K 160.00K 160.00K Samlet Udbud 160,000.0 160,000.0 160,000.0

Den nuværende markedsværdi på Haedal Staked WAL er $ 37.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HAWAL er 160.00K, med et samlet udbud på 160000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 37.00K.