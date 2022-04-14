HACK ($HACK) Tokenomics Få vigtig indsigt i HACK ($HACK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HACK ($HACK) Information Hakoiri an SPL-404 project built on Solana, stands at the forefront of the NFT revolution. In collaboration with industry giants like Magic Eden, Mutant Labs, and renowned brands like Smiley, Hakoiri promises an immersive experience like no other. Our goal is to become one of the most recognized cryptocurrencies worldwide. Therefore, our next step is to demonstrate to everyone the great potential of a community-driven cryptocurrency, developing protocols and adding value around the $HACK token. Officiel hjemmeside: https://hakoiri.xyz/ Hvidbog: https://hakoiri.xyz/ Køb $HACK nu!

HACK ($HACK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HACK ($HACK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.98K $ 4.98K $ 4.98K Samlet udbud $ 888.88M $ 888.88M $ 888.88M Cirkulerende forsyning $ 888.88M $ 888.88M $ 888.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.98K $ 4.98K $ 4.98K Alle tiders Høj: $ 0.00268146 $ 0.00268146 $ 0.00268146 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om HACK ($HACK) pris

HACK ($HACK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HACK ($HACK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $HACK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $HACK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $HACK's tokenomics, kan du udforske $HACK tokens live-pris!

$HACK Prisprediktion Vil du vide, hvor $HACK måske er på vej hen? Vores $HACK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $HACK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!