Hachiko Sol (HACHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hachiko Sol (HACHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hachiko Sol (HACHI) Information Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project. Officiel hjemmeside: https://www.hachiko-token.com Køb HACHI nu!

Hachiko Sol (HACHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hachiko Sol (HACHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 61.97K $ 61.97K $ 61.97K Samlet udbud $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Cirkulerende forsyning $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 61.97K $ 61.97K $ 61.97K Alle tiders Høj: $ 0.00424685 $ 0.00424685 $ 0.00424685 Alle tiders Lav: $ 0.00003531 $ 0.00003531 $ 0.00003531 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Hachiko Sol (HACHI) pris

Hachiko Sol (HACHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hachiko Sol (HACHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HACHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HACHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HACHI's tokenomics, kan du udforske HACHI tokens live-pris!

HACHI Prisprediktion Vil du vide, hvor HACHI måske er på vej hen? Vores HACHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HACHI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!