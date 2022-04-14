Hachi (HACHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hachi (HACHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hachi (HACHI) Information There was once a dog so loyal that he changed the perspective of an entire culture. He was loyal taught well by his master professor Ueno that steady attendance outweighed sheer luck and raw talent, that steady participation was paramount to success. Hachi Token is a decentralized experiment co-founded by Faber, a developer, and Aramis to practice the perspective of the Hachi approach of showing up everyday and being loyal. Hachi focuses on building a community around encouraging, emphasizing, and benefitting those that show up every day by rewarding them with Loyalty tokens for staking their Hachi tokens. Loyalty tokens are a necessary component to support the Hachi ecosystem. Officiel hjemmeside: https://hachitoken.io/ Hvidbog: https://medium.com/@kobayashi_82096/loyalty-in-code-the-hachi-token-vision-830e2adc55d9

Hachi (HACHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hachi (HACHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 888.00T $ 888.00T $ 888.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 789.20K $ 789.20K $ 789.20K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000000000886957 $ 0.000000000886957 $ 0.000000000886957

Hachi (HACHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hachi (HACHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HACHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HACHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HACHI's tokenomics, kan du udforske HACHI tokens live-pris!

