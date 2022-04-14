Hacash (HAC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hacash (HAC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hacash (HAC) Information Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies. Officiel hjemmeside: https://hacash.org/ Hvidbog: https://hacash.org/whitepaper.pdf Køb HAC nu!

Hacash (HAC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hacash (HAC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 677.65K $ 677.65K $ 677.65K Samlet udbud $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Cirkulerende forsyning $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 677.94K $ 677.94K $ 677.94K Alle tiders Høj: $ 46.68 $ 46.68 $ 46.68 Alle tiders Lav: $ 0.308666 $ 0.308666 $ 0.308666 Nuværende pris: $ 0.462509 $ 0.462509 $ 0.462509 Få mere at vide om Hacash (HAC) pris

Hacash (HAC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hacash (HAC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HAC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HAC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HAC's tokenomics, kan du udforske HAC tokens live-pris!

HAC Prisprediktion Vil du vide, hvor HAC måske er på vej hen? Vores HAC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

