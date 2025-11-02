Habitat (HABITAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.079018 24H lav $ 0.0813 24H høj Prisændring (1H) +0.17% Prisændring (1D) -2.22% Prisændring (7D) +2.95% All Time High $ 0.173107 Laveste pris $ 0.04370948

Habitat (HABITAT) realtidsprisen er $0.079494. I løbet af de sidste 24 timer har HABITAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.079018 og et højdepunkt på $ 0.0813, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HABITATs højeste pris nogensinde er $ 0.173107, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.04370948.

Når det gælder kortsigtet performance, HABITAT har ændret sig med +0.17% i løbet af den sidste time, -2.22% i løbet af 24 timer og +2.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Habitat (HABITAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.85M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.95M Cirkulationsforsyning 73.56M Samlet Udbud 99,999,839.802692

Den nuværende markedsværdi på Habitat er $ 5.85M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HABITAT er 73.56M, med et samlet udbud på 99999839.802692. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.95M.