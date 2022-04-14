Habi (HABI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Habi (HABI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Habi (HABI) Information Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth. Officiel hjemmeside: https://www.habiflys.com Køb HABI nu!

Habi (HABI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Habi (HABI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.56K $ 11.56K $ 11.56K Samlet udbud $ 990.94M $ 990.94M $ 990.94M Cirkulerende forsyning $ 990.94M $ 990.94M $ 990.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.56K $ 11.56K $ 11.56K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Habi (HABI) pris

Habi (HABI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Habi (HABI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HABI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HABI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HABI's tokenomics, kan du udforske HABI tokens live-pris!

