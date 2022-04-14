H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Tokenomics Få vigtig indsigt i H1DR4 by Virtuals (H1DR4), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Information What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence. Officiel hjemmeside: https://www.h1dr4.dev/ Hvidbog: https://medium.com/@wexbt/h1dr4-6b6fdc119514 Køb H1DR4 nu!

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for H1DR4 by Virtuals (H1DR4), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 564.73K $ 564.73K $ 564.73K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 564.73K $ 564.73K $ 564.73K Alle tiders Høj: $ 0.01014832 $ 0.01014832 $ 0.01014832 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00057058 $ 0.00057058 $ 0.00057058 Få mere at vide om H1DR4 by Virtuals (H1DR4) pris

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for H1DR4 by Virtuals (H1DR4) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal H1DR4 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange H1DR4 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår H1DR4's tokenomics, kan du udforske H1DR4 tokens live-pris!

H1DR4 Prisprediktion Vil du vide, hvor H1DR4 måske er på vej hen? Vores H1DR4 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se H1DR4 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!