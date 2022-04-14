Gyroscope GYD (GYD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gyroscope GYD (GYD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gyroscope GYD (GYD) Information GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers. Officiel hjemmeside: https://gyro.finance/ Køb GYD nu!

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gyroscope GYD (GYD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.19M $ 24.19M $ 24.19M Samlet udbud $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M Cirkulerende forsyning $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 24.19M $ 24.19M $ 24.19M Alle tiders Høj: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Alle tiders Lav: $ 0.961033 $ 0.961033 $ 0.961033 Nuværende pris: $ 0.99915 $ 0.99915 $ 0.99915 Få mere at vide om Gyroscope GYD (GYD) pris

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gyroscope GYD (GYD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GYD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GYD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GYD's tokenomics, kan du udforske GYD tokens live-pris!

GYD Prisprediktion Vil du vide, hvor GYD måske er på vej hen? Vores GYD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GYD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!