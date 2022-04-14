Gyoza (GYOZA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gyoza (GYOZA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gyoza (GYOZA) Information GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions. Officiel hjemmeside: https://gyoza.wtf/ Hvidbog: https://gyoza.gitbook.io/gyoza-docs/ Køb GYOZA nu!

Gyoza (GYOZA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gyoza (GYOZA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 476.87K $ 476.87K $ 476.87K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 986.86M $ 986.86M $ 986.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 483.22K $ 483.22K $ 483.22K Alle tiders Høj: $ 0.00428771 $ 0.00428771 $ 0.00428771 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00048322 $ 0.00048322 $ 0.00048322 Få mere at vide om Gyoza (GYOZA) pris

Gyoza (GYOZA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gyoza (GYOZA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GYOZA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GYOZA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GYOZA's tokenomics, kan du udforske GYOZA tokens live-pris!

