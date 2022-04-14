Gym Network (GYMNET) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gym Network (GYMNET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gym Network (GYMNET) Information GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system. Officiel hjemmeside: https://gymnetwork.io/ Køb GYMNET nu!

Gym Network (GYMNET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gym Network (GYMNET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Samlet udbud $ 502.41M $ 502.41M $ 502.41M Cirkulerende forsyning $ 124.80M $ 124.80M $ 124.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M Alle tiders Høj: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Alle tiders Lav: $ 0.00362167 $ 0.00362167 $ 0.00362167 Nuværende pris: $ 0.01038848 $ 0.01038848 $ 0.01038848 Få mere at vide om Gym Network (GYMNET) pris

Gym Network (GYMNET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gym Network (GYMNET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GYMNET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GYMNET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GYMNET's tokenomics, kan du udforske GYMNET tokens live-pris!

GYMNET Prisprediktion Vil du vide, hvor GYMNET måske er på vej hen? Vores GYMNET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GYMNET Tokens prisprediktion nu!

