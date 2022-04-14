GYEN (GYEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i GYEN (GYEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GYEN (GYEN) Information The first regulated Japanese YEN stablecoin issued by GMO-Z.com Trust Company, Inc. Officiel hjemmeside: https://stablecoin.z.com/gyen/ Køb GYEN nu!

GYEN (GYEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GYEN (GYEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.33M $ 6.33M $ 6.33M Samlet udbud $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Cirkulerende forsyning $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.33M $ 6.33M $ 6.33M Alle tiders Høj: $ 0.060753 $ 0.060753 $ 0.060753 Alle tiders Lav: $ 0.0022112 $ 0.0022112 $ 0.0022112 Nuværende pris: $ 0.00581729 $ 0.00581729 $ 0.00581729 Få mere at vide om GYEN (GYEN) pris

GYEN (GYEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GYEN (GYEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GYEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GYEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GYEN's tokenomics, kan du udforske GYEN tokens live-pris!

GYEN Prisprediktion Vil du vide, hvor GYEN måske er på vej hen? Vores GYEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GYEN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!