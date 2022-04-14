GX3 A (GX3) Tokenomics Få vigtig indsigt i GX3 A (GX3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GX3 A (GX3) Information GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently. Officiel hjemmeside: https://gx3.ai/ Hvidbog: https://docs.gx3.ai/ Køb GX3 nu!

GX3 A (GX3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GX3 A (GX3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.17K $ 10.17K $ 10.17K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.17K $ 10.17K $ 10.17K Alle tiders Høj: $ 0.00918557 $ 0.00918557 $ 0.00918557 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0010174 $ 0.0010174 $ 0.0010174 Få mere at vide om GX3 A (GX3) pris

GX3 A (GX3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GX3 A (GX3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GX3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GX3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GX3's tokenomics, kan du udforske GX3 tokens live-pris!

