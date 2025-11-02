Gut Says (GUT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00016716 24H høj $ 0.00022351 All Time High $ 0.00106126 Laveste pris $ 0.00007755 Prisændring (1H) +4.70% Prisændring (1D) +0.56% Prisændring (7D) -38.74%

Gut Says (GUT) realtidsprisen er $0.00018987. I løbet af de sidste 24 timer har GUT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00016716 og et højdepunkt på $ 0.00022351, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GUTs højeste pris nogensinde er $ 0.00106126, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007755.

Når det gælder kortsigtet performance, GUT har ændret sig med +4.70% i løbet af den sidste time, +0.56% i løbet af 24 timer og -38.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gut Says (GUT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 179.68K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 179.68K Cirkulationsforsyning 946.33M Samlet Udbud 946,326,695.182748

Den nuværende markedsværdi på Gut Says er $ 179.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GUT er 946.33M, med et samlet udbud på 946326695.182748. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 179.68K.