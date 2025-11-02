UdvekslingDEX+
Den direkte Gut Says pris i dag er 0.00018987 USD. Følg med i realtid GUT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GUT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GUT

GUT Prisinfo

Hvad er GUT

GUT Officiel hjemmeside

GUT Tokenomics

GUT Prisprognose

Gut Says Pris (GUT)

1 GUT til USD direkte pris:

$0.00018991
$0.00018991
+0.50%1D
Gut Says (GUT) Live prisdiagram
Gut Says (GUT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00016716
$ 0.00016716
24H lav
$ 0.00022351
$ 0.00022351
24H høj

$ 0.00016716
$ 0.00016716

$ 0.00022351
$ 0.00022351

$ 0.00106126
$ 0.00106126

$ 0.00007755
$ 0.00007755

+4.70%

+0.56%

-38.74%

-38.74%

Gut Says (GUT) realtidsprisen er $0.00018987. I løbet af de sidste 24 timer har GUT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00016716 og et højdepunkt på $ 0.00022351, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GUTs højeste pris nogensinde er $ 0.00106126, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007755.

Når det gælder kortsigtet performance, GUT har ændret sig med +4.70% i løbet af den sidste time, +0.56% i løbet af 24 timer og -38.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gut Says (GUT) Markedsinformation

$ 179.68K
$ 179.68K

--
--

$ 179.68K
$ 179.68K

946.33M
946.33M

946,326,695.182748
946,326,695.182748

Den nuværende markedsværdi på Gut Says er $ 179.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GUT er 946.33M, med et samlet udbud på 946326695.182748. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 179.68K.

Gut Says (GUT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Gut Says til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Gut Says til USD $ -0.0000605178.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Gut Says til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Gut Says til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.56%
30 dage$ -0.0000605178-31.87%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Gut Says (GUT)

Gut Says ($GUT) is one of the most used phrases in crypto, made famous by Ansem (@blknoiz06) and often used to make predictions about market behavior. $GUT represents the tokenization of each and every trader's Gut, which guides us to make decisions in not just trading, but everyday life. Gut is a character and metaphor for the emotions that guide our trade decisions and ultimately decide our fate.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Gut Says (GUT) Ressource

Officiel hjemmeside

Gut Says Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Gut Says (GUT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Gut Says (GUT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Gut Says.

Tjek Gut Says prisprediktion nu!

GUT til lokale valutaer

Gut Says (GUT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Gut Says (GUT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GUT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Gut Says (GUT)

Hvor meget er Gut Says (GUT) værd i dag?
Den direkte GUT pris i USD er 0.00018987 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GUT til USD pris?
Den aktuelle pris på GUTtil USD er $ 0.00018987. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Gut Says?
Markedsværdien for GUT er $ 179.68K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GUT?
Den cirkulerende forsyning af GUT er 946.33M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GUT?
GUT opnåede en ATH-pris på 0.00106126 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GUT?
GUT så en ATL-pris på 0.00007755 USD.
Hvad er handelsvolumen for GUT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GUT er -- USD.
Bliver GUT højere i år?
GUT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GUT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Gut Says (GUT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,036.57

$3,873.85

$0.02915

$186.39

$1.0002

$110,036.57

$3,873.85

$186.39

$73.11

$20.082

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07695

$0.000000000000000000000016

$0.000396

$0.00005519

$0.0022

$0.0032001

