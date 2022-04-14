Gunstar Metaverse (GSTS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gunstar Metaverse (GSTS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the "ultimate-high" shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers' interest. Officiel hjemmeside: https://gunstar.io/

Gunstar Metaverse (GSTS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gunstar Metaverse (GSTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 75.20K $ 75.20K $ 75.20K Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 336.09M $ 336.09M $ 336.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 89.51K $ 89.51K $ 89.51K Alle tiders Høj: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022377 $ 0.00022377 $ 0.00022377 Få mere at vide om Gunstar Metaverse (GSTS) pris

Gunstar Metaverse (GSTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gunstar Metaverse (GSTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GSTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GSTS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GSTS's tokenomics, kan du udforske GSTS tokens live-pris!

GSTS Prisprediktion Vil du vide, hvor GSTS måske er på vej hen? Vores GSTS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

