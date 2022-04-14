Guild of Heroes (GOH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Guild of Heroes (GOH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Guild of Heroes (GOH) Information Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience. Officiel hjemmeside: https://guildofheroes.com/ Hvidbog: https://guildofheroes.com/whitepaper

Guild of Heroes (GOH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Guild of Heroes (GOH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.85K $ 4.85K $ 4.85K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 649.98M $ 649.98M $ 649.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.46K $ 7.46K $ 7.46K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Guild of Heroes (GOH) pris

Guild of Heroes (GOH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Guild of Heroes (GOH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOH's tokenomics, kan du udforske GOH tokens live-pris!

GOH Prisprediktion Vil du vide, hvor GOH måske er på vej hen? Vores GOH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

