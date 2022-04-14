gugu (GUGU) Tokenomics Få vigtig indsigt i gugu (GUGU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

gugu (GUGU) Information Stay gugu, stay based mfer. $gugu is a memecoin about a based puppet with an attitude and the based gugu mfers that fw with him. We vibe, we mog, we shitpost, and have more fun on the Solana blockchain than you can possibly imagine gugu. Every $gugu holder is on that gugu shit fr fr. Get excited because their is a new cult in town and we're here to stay. If you don't have gugu, what are you doing? All aboard the $gugu train mfers! Officiel hjemmeside: https://guguonsol.xyz/ Køb GUGU nu!

gugu (GUGU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for gugu (GUGU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.99K $ 8.99K $ 8.99K Samlet udbud $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Cirkulerende forsyning $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.99K $ 8.99K $ 8.99K Alle tiders Høj: $ 0.00034482 $ 0.00034482 $ 0.00034482 Alle tiders Lav: $ 0.00000568 $ 0.00000568 $ 0.00000568 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om gugu (GUGU) pris

gugu (GUGU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for gugu (GUGU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GUGU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GUGU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GUGU's tokenomics, kan du udforske GUGU tokens live-pris!

