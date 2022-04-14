Guardians Of The Spark (GOTS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Guardians Of The Spark (GOTS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

Guardians Of The Spark (GOTS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Guardians Of The Spark (GOTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.14M $ 13.14M $ 13.14M Samlet udbud $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Cirkulerende forsyning $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.88M $ 23.88M $ 23.88M Alle tiders Høj: $ 0.52214 $ 0.52214 $ 0.52214 Alle tiders Lav: $ 0.193225 $ 0.193225 $ 0.193225 Nuværende pris: $ 0.199037 $ 0.199037 $ 0.199037 Få mere at vide om Guardians Of The Spark (GOTS) pris

Guardians Of The Spark (GOTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Guardians Of The Spark (GOTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOTS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOTS's tokenomics, kan du udforske GOTS tokens live-pris!

