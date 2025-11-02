Guardian Golden Ball (GBT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00007137 $ 0.00007137 $ 0.00007137 24H lav $ 0.00009351 $ 0.00009351 $ 0.00009351 24H høj 24H lav $ 0.00007137$ 0.00007137 $ 0.00007137 24H høj $ 0.00009351$ 0.00009351 $ 0.00009351 All Time High $ 0.01423353$ 0.01423353 $ 0.01423353 Laveste pris $ 0.00006301$ 0.00006301 $ 0.00006301 Prisændring (1H) -0.02% Prisændring (1D) -5.70% Prisændring (7D) -26.96% Prisændring (7D) -26.96%

Guardian Golden Ball (GBT) realtidsprisen er $0.00008705. I løbet af de sidste 24 timer har GBT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00007137 og et højdepunkt på $ 0.00009351, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GBTs højeste pris nogensinde er $ 0.01423353, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00006301.

Når det gælder kortsigtet performance, GBT har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, -5.70% i løbet af 24 timer og -26.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Guardian Golden Ball (GBT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 87.05K$ 87.05K $ 87.05K Cirkulationsforsyning 200.00M 200.00M 200.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Guardian Golden Ball er $ 17.41K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GBT er 200.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 87.05K.