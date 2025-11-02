UdvekslingDEX+
Den direkte Guardian Golden Ball pris i dag er 0.00008705 USD. Følg med i realtid GBT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GBT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Guardian Golden Ball Pris (GBT)

Guardian Golden Ball (GBT) realtidsprisen er $0.00008705. I løbet af de sidste 24 timer har GBT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00007137 og et højdepunkt på $ 0.00009351, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GBTs højeste pris nogensinde er $ 0.01423353, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00006301.

Når det gælder kortsigtet performance, GBT har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, -5.70% i løbet af 24 timer og -26.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Den nuværende markedsværdi på Guardian Golden Ball er $ 17.41K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GBT er 200.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 87.05K.

I løbet af i dag var prisændringen af Guardian Golden Ball til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Guardian Golden Ball til USD $ -0.0000563015.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Guardian Golden Ball til USD $ -0.0000855421.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Guardian Golden Ball til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-5.70%
30 dage$ -0.0000563015-64.67%
60 dage$ -0.0000855421-98.26%
90 dage$ 0--

Hvad er Guardian Golden Ball (GBT)

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Hvor meget vil Guardian Golden Ball (GBT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Guardian Golden Ball (GBT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Guardian Golden Ball.

Tjek Guardian Golden Ball prisprediktion nu!

At forstå tokenomics for Guardian Golden Ball (GBT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GBT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Guardian Golden Ball (GBT)

Hvor meget er Guardian Golden Ball (GBT) værd i dag?
Den direkte GBT pris i USD er 0.00008705 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GBT til USD pris?
Den aktuelle pris på GBTtil USD er $ 0.00008705. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Guardian Golden Ball?
Markedsværdien for GBT er $ 17.41K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GBT?
Den cirkulerende forsyning af GBT er 200.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GBT?
GBT opnåede en ATH-pris på 0.01423353 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GBT?
GBT så en ATL-pris på 0.00006301 USD.
Hvad er handelsvolumen for GBT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GBT er -- USD.
Bliver GBT højere i år?
GBT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GBT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Guardian Golden Ball (GBT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

