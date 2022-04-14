Guanciale by Virtuals (GUAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Guanciale by Virtuals (GUAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Guanciale by Virtuals (GUAN) Information Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto. Officiel hjemmeside: https://guanciale.ai Køb GUAN nu!

Guanciale by Virtuals (GUAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Guanciale by Virtuals (GUAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 206.86K $ 206.86K $ 206.86K Samlet udbud $ 989.36M $ 989.36M $ 989.36M Cirkulerende forsyning $ 989.36M $ 989.36M $ 989.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 206.86K $ 206.86K $ 206.86K Alle tiders Høj: $ 0.01775661 $ 0.01775661 $ 0.01775661 Alle tiders Lav: $ 0.00018388 $ 0.00018388 $ 0.00018388 Nuværende pris: $ 0.00020509 $ 0.00020509 $ 0.00020509 Få mere at vide om Guanciale by Virtuals (GUAN) pris

Guanciale by Virtuals (GUAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Guanciale by Virtuals (GUAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GUAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GUAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GUAN's tokenomics, kan du udforske GUAN tokens live-pris!

GUAN Prisprediktion Vil du vide, hvor GUAN måske er på vej hen? Vores GUAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GUAN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!