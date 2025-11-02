UdvekslingDEX+
Den direkte GT3 Finance pris i dag er 0.00563497 USD. Følg med i realtid GT3 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GT3 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte GT3 Finance pris i dag er 0.00563497 USD. Følg med i realtid GT3 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GT3 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GT3

GT3 Prisinfo

Hvad er GT3

GT3 Whitepaper

GT3 Officiel hjemmeside

GT3 Tokenomics

GT3 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

GT3 Finance Logo

GT3 Finance Pris (GT3)

Ikke noteret

1 GT3 til USD direkte pris:

$0.00563502
-0.70%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
GT3 Finance (GT3) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:45:50 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00563486
24H lav
$ 0.00593641
24H høj

$ 0.00563486
$ 0.00593641
$ 0.00811755
$ 0.00563486
-0.03%

-0.78%

-0.58%

-0.58%

GT3 Finance (GT3) realtidsprisen er $0.00563497. I løbet af de sidste 24 timer har GT3 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00563486 og et højdepunkt på $ 0.00593641, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GT3s højeste pris nogensinde er $ 0.00811755, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00563486.

Når det gælder kortsigtet performance, GT3 har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, -0.78% i løbet af 24 timer og -0.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GT3 Finance (GT3) Markedsinformation

$ 889.50K
--
$ 889.50K
157.85M
157,852,627.7817858
Den nuværende markedsværdi på GT3 Finance er $ 889.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GT3 er 157.85M, med et samlet udbud på 157852627.7817858. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 889.50K.

GT3 Finance (GT3) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af GT3 Finance til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af GT3 Finance til USD $ -0.0009625199.
I de sidste 60 dage var prisændringen af GT3 Finance til USD $ -0.0009856289.
I de sidste 90 dage var prisændringen af GT3 Finance til USD $ -0.000639731601062579.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.78%
30 dage$ -0.0009625199-17.08%
60 dage$ -0.0009856289-17.49%
90 dage$ -0.000639731601062579-10.19%

Hvad er GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

GT3 Finance (GT3) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

GT3 Finance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil GT3 Finance (GT3) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine GT3 Finance (GT3) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for GT3 Finance.

Tjek GT3 Finance prisprediktion nu!

GT3 til lokale valutaer

GT3 Finance (GT3) Tokenomics

At forstå tokenomics for GT3 Finance (GT3) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GT3 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om GT3 Finance (GT3)

Hvor meget er GT3 Finance (GT3) værd i dag?
Den direkte GT3 pris i USD er 0.00563497 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GT3 til USD pris?
Den aktuelle pris på GT3til USD er $ 0.00563497. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af GT3 Finance?
Markedsværdien for GT3 er $ 889.50K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GT3?
Den cirkulerende forsyning af GT3 er 157.85M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GT3?
GT3 opnåede en ATH-pris på 0.00811755 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GT3?
GT3 så en ATL-pris på 0.00563486 USD.
Hvad er handelsvolumen for GT3?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GT3 er -- USD.
Bliver GT3 højere i år?
GT3 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GT3 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:45:50 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

