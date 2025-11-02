GT3 Finance (GT3) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00563486 - $ 0.00593641
24H lav $ 0.00563486
24H høj $ 0.00593641
All Time High $ 0.00811755
Laveste pris $ 0.00563486
Prisændring (1H) -0.03%
Prisændring (1D) -0.78%
Prisændring (7D) -0.58%

GT3 Finance (GT3) realtidsprisen er $0.00563497. I løbet af de sidste 24 timer har GT3 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00563486 og et højdepunkt på $ 0.00593641, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GT3s højeste pris nogensinde er $ 0.00811755, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00563486.

Når det gælder kortsigtet performance, GT3 har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, -0.78% i løbet af 24 timer og -0.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GT3 Finance (GT3) Markedsinformation

Markedsværdi $ 889.50K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 889.50K
Cirkulationsforsyning 157.85M
Samlet Udbud 157,852,627.7817858

Den nuværende markedsværdi på GT3 Finance er $ 889.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GT3 er 157.85M, med et samlet udbud på 157852627.7817858. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 889.50K.