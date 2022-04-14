Grumpie (GRUMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Grumpie (GRUMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Grumpie (GRUMP) Information This project is meme coin about a Grumpy cat wearing beanie. this is a unique meme coin that has never launched before and the cuteness of this cat has captured millions of hearts all over the world. this coin has no real world impact or value. this is simply a meme coin and the price can be volatile, therefore we strongly advise that no one should invest money that they cannot afford to lose. as crypto currencies in general are volatile and cannot be predicted. Officiel hjemmeside: https://www.grumpiesol.com Køb GRUMP nu!

Grumpie (GRUMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Grumpie (GRUMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.43K $ 12.43K $ 12.43K Samlet udbud $ 569.61M $ 569.61M $ 569.61M Cirkulerende forsyning $ 569.61M $ 569.61M $ 569.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.43K $ 12.43K $ 12.43K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Grumpie (GRUMP) pris

Grumpie (GRUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Grumpie (GRUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRUMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRUMP's tokenomics, kan du udforske GRUMP tokens live-pris!

