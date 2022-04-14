GroveCoin (GRV) Tokenomics Få vigtig indsigt i GroveCoin (GRV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GroveCoin (GRV) Information Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all. Officiel hjemmeside: https://www.grovetoken.com/ Køb GRV nu!

GroveCoin (GRV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GroveCoin (GRV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 411.73K $ 411.73K $ 411.73K Samlet udbud $ 79.20M $ 79.20M $ 79.20M Cirkulerende forsyning $ 74.45M $ 74.45M $ 74.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 437.99K $ 437.99K $ 437.99K Alle tiders Høj: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00553042 $ 0.00553042 $ 0.00553042 Få mere at vide om GroveCoin (GRV) pris

GroveCoin (GRV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GroveCoin (GRV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRV's tokenomics, kan du udforske GRV tokens live-pris!

GRV Prisprediktion Vil du vide, hvor GRV måske er på vej hen? Vores GRV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRV Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!