GRONKE (GRONKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +3.05% Prisændring (7D) -10.54% Prisændring (7D) -10.54%

GRONKE (GRONKE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GRONKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GRONKEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GRONKE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +3.05% i løbet af 24 timer og -10.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GRONKE (GRONKE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 38.52K$ 38.52K $ 38.52K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 38.52K$ 38.52K $ 38.52K Cirkulationsforsyning 687.85M 687.85M 687.85M Samlet Udbud 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895

Den nuværende markedsværdi på GRONKE er $ 38.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GRONKE er 687.85M, med et samlet udbud på 687854088.5446895. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 38.52K.