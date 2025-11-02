GROKAN APP (GROKAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000075 $ 0.0000075 $ 0.0000075 24H lav $ 0.00000763 $ 0.00000763 $ 0.00000763 24H høj 24H lav $ 0.0000075$ 0.0000075 $ 0.0000075 24H høj $ 0.00000763$ 0.00000763 $ 0.00000763 All Time High $ 0.00079343$ 0.00079343 $ 0.00079343 Laveste pris $ 0.00000739$ 0.00000739 $ 0.00000739 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -1.18% Prisændring (7D) -6.40% Prisændring (7D) -6.40%

GROKAN APP (GROKAN) realtidsprisen er $0.00000751. I løbet af de sidste 24 timer har GROKAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000075 og et højdepunkt på $ 0.00000763, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GROKANs højeste pris nogensinde er $ 0.00079343, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000739.

Når det gælder kortsigtet performance, GROKAN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -1.18% i løbet af 24 timer og -6.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GROKAN APP (GROKAN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K Cirkulationsforsyning 999.45M 999.45M 999.45M Samlet Udbud 999,449,103.133116 999,449,103.133116 999,449,103.133116

Den nuværende markedsværdi på GROKAN APP er $ 7.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GROKAN er 999.45M, med et samlet udbud på 999449103.133116. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.51K.