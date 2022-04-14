Grok Girl (GROKGIRL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Grok Girl (GROKGIRL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Grok Girl (GROKGIRL) Information Grok Girl Token is an AI-based cryptocurrency backed by a proficient team, featuring extensive marketing efforts. Despite its promising potential, it currently boasts a low market cap, presenting a unique investment opportunity in the burgeoning world of digital assets. The Grok Girl project is a cryptocurrency that stands out for its commitment to safety, transparency, and value creation. With a focus on safe tokenomics, Grok Girl has implemented measures to ensure the security and stability of its ecosystem. Notably, there are no team tokens, demonstrating a dedication to fairness and aligning the interests of the team with those of the community.One of the key features of Grok Girl's tokenomics is a low tax rate of only 5%. This allows for more efficient and cost-effective transactions, providing users with a favorable environment for trading and holding the token. The project's decision to keep taxes at a minimum also reflects a commitment to user-friendly and community-centric practices. Officiel hjemmeside: https://grok-girl.net/ Hvidbog: https://grok-girl.gitbook.io/girl-grok-whitepaper/ Køb GROKGIRL nu!

Grok Girl (GROKGIRL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Grok Girl (GROKGIRL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.56K $ 35.56K $ 35.56K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000000000000084674 $ 0.000000000000084674 $ 0.000000000000084674 Få mere at vide om Grok Girl (GROKGIRL) pris

Grok Girl (GROKGIRL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Grok Girl (GROKGIRL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GROKGIRL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GROKGIRL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GROKGIRL's tokenomics, kan du udforske GROKGIRL tokens live-pris!

