Grok Companions (JARVIS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00246857$ 0.00246857 $ 0.00246857 Laveste pris $ 0.00002083$ 0.00002083 $ 0.00002083 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -14.66% Prisændring (7D) -14.66%

Grok Companions (JARVIS) realtidsprisen er $0.00002198. I løbet af de sidste 24 timer har JARVIS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. JARVISs højeste pris nogensinde er $ 0.00246857, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002083.

Når det gælder kortsigtet performance, JARVIS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -14.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Grok Companions (JARVIS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 21.98K$ 21.98K $ 21.98K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 21.98K$ 21.98K $ 21.98K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Grok Companions er $ 21.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af JARVIS er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 21.98K.