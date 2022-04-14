Grok Bank (GROKBANK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Grok Bank (GROKBANK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Grok Bank (GROKBANK) Information In the dynamic world of cryptocurrency, Grok Bank Token stands out as a beacon of creativity, backed by a team of industry experts with an unwavering commitment to innovation and community empowerment. This whitepaper aims to unveil the intricacies of Grok Bank, shedding light on its tokenomics, rewards system, and the plethora of features set to distinguish it from the crowd.Grok Bank introduces an enticing 2% USDT reward mechanism, ensuring that all holders receive a continuous stream of passive income. This innovative approach not only encourages long-term investment but also enhances the overall value proposition for Grok Bank Token holders. Officiel hjemmeside: https://grokbank.net/ Hvidbog: https://grokbank.net/whitepaper/ Køb GROKBANK nu!

Grok Bank (GROKBANK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Grok Bank (GROKBANK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.71K $ 1.71K $ 1.71K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.000000000000004073 $ 0.000000000000004073 $ 0.000000000000004073 Få mere at vide om Grok Bank (GROKBANK) pris

Grok Bank (GROKBANK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Grok Bank (GROKBANK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GROKBANK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GROKBANK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GROKBANK's tokenomics, kan du udforske GROKBANK tokens live-pris!

GROKBANK Prisprediktion Vil du vide, hvor GROKBANK måske er på vej hen? Vores GROKBANK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GROKBANK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!