Groggo By Matt Furie (GROGGO) Information Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe. Officiel hjemmeside: https://groggocoin.vip/ Køb GROGGO nu!

Groggo By Matt Furie (GROGGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Groggo By Matt Furie (GROGGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 251.79K $ 251.79K $ 251.79K Samlet udbud $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M Cirkulerende forsyning $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 251.79K $ 251.79K $ 251.79K Alle tiders Høj: $ 0.04371634 $ 0.04371634 $ 0.04371634 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00067689 $ 0.00067689 $ 0.00067689 Få mere at vide om Groggo By Matt Furie (GROGGO) pris

Groggo By Matt Furie (GROGGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Groggo By Matt Furie (GROGGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GROGGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GROGGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GROGGO's tokenomics, kan du udforske GROGGO tokens live-pris!

