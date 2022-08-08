Grizzly Honey (GHNY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Grizzly Honey (GHNY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Grizzly Honey (GHNY) Information Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked. Officiel hjemmeside: https://www.grizzly.fi Køb GHNY nu!

Grizzly Honey (GHNY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Grizzly Honey (GHNY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.43K $ 42.43K $ 42.43K Samlet udbud $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Cirkulerende forsyning $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.43K $ 42.43K $ 42.43K Alle tiders Høj: $ 91.71 $ 91.71 $ 91.71 Alle tiders Lav: $ 0.01863912 $ 0.01863912 $ 0.01863912 Nuværende pris: $ 0.02867256 $ 0.02867256 $ 0.02867256 Få mere at vide om Grizzly Honey (GHNY) pris

Grizzly Honey (GHNY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Grizzly Honey (GHNY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GHNY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GHNY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GHNY's tokenomics, kan du udforske GHNY tokens live-pris!

GHNY Prisprediktion Vil du vide, hvor GHNY måske er på vej hen? Vores GHNY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GHNY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!