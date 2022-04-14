gringo (GRINGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i gringo (GRINGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

gringo (GRINGO) Information This project was created in memorial to my dog, Gringo. He was my best friend for the past 14 years and is still to this day. $gringo gave me the opportunity to form a community who can relate to core value of this project while simultaneously giving back to the community that helped me keep my head up in my hardest hour. Thank you from the bottom of my heart for taking the time to read this and support the memory of the goodest boy I’ve ever met ❤️ Officiel hjemmeside: https://solgringo.com/ Køb GRINGO nu!

gringo (GRINGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for gringo (GRINGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 42.87K $ 42.87K $ 42.87K Samlet udbud $ 945.63M $ 945.63M $ 945.63M Cirkulerende forsyning $ 945.66M $ 945.66M $ 945.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.87K $ 42.87K $ 42.87K Alle tiders Høj: $ 0.0023654 $ 0.0023654 $ 0.0023654 Alle tiders Lav: $ 0.0000233 $ 0.0000233 $ 0.0000233 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om gringo (GRINGO) pris

gringo (GRINGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for gringo (GRINGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRINGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRINGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRINGO's tokenomics, kan du udforske GRINGO tokens live-pris!

GRINGO Prisprediktion Vil du vide, hvor GRINGO måske er på vej hen? Vores GRINGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRINGO Tokens prisprediktion nu!

