Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Information Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage. Officiel hjemmeside: https://citadail.ai/ Køb CITADAIL nu!

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 865.54K $ 865.54K $ 865.54K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 865.54K $ 865.54K $ 865.54K Alle tiders Høj: $ 0.04870041 $ 0.04870041 $ 0.04870041 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00086553 $ 0.00086553 $ 0.00086553 Få mere at vide om Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) pris

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CITADAIL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CITADAIL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CITADAIL's tokenomics, kan du udforske CITADAIL tokens live-pris!

