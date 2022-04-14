GreenZoneX (GZX) Tokenomics Få vigtig indsigt i GreenZoneX (GZX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GreenZoneX (GZX) Information GreenZone Foundation,LLc is a recycling company that rewards their customers a trc20 token GreenZoneX (gzx) . Revenue from recycling is put back into GZX to reward those that do their part in keeping our planet clean. We are doing our part to ensure the planet is clean and while demonstrating the power and efficiency of cryptocurrencies. GreenZoneX(GZX) is a way to not only integrate but also educate people as they venture into this new journey of financial independence through the potency of passive income off just recycling. Officiel hjemmeside: https://www.greenzone.eco/ Køb GZX nu!

GreenZoneX (GZX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GreenZoneX (GZX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Alle tiders Høj: $ 0.00755872 $ 0.00755872 $ 0.00755872 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00006975 $ 0.00006975 $ 0.00006975 Få mere at vide om GreenZoneX (GZX) pris

GreenZoneX (GZX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GreenZoneX (GZX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GZX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GZX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GZX's tokenomics, kan du udforske GZX tokens live-pris!

