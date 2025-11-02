GREENSOLO (GREENSOLO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01344236$ 0.01344236 $ 0.01344236 Laveste pris $ 0.00000481$ 0.00000481 $ 0.00000481 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +3.07% Prisændring (7D) +3.07%

GREENSOLO (GREENSOLO) realtidsprisen er $0.00000536. I løbet af de sidste 24 timer har GREENSOLO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GREENSOLOs højeste pris nogensinde er $ 0.01344236, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000481.

Når det gælder kortsigtet performance, GREENSOLO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +3.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GREENSOLO (GREENSOLO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.36K$ 5.36K $ 5.36K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.36K$ 5.36K $ 5.36K Cirkulationsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Samlet Udbud 999,959,620.807454 999,959,620.807454 999,959,620.807454

Den nuværende markedsværdi på GREENSOLO er $ 5.36K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GREENSOLO er 999.96M, med et samlet udbud på 999959620.807454. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.36K.