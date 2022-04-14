Green RWA (GREEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Green RWA (GREEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors. Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities. Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments. AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets. Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform. Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development. Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers. Officiel hjemmeside: https://green-rwa.app/

Green RWA (GREEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Green RWA (GREEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.46K $ 5.46K $ 5.46K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.46K $ 5.46K $ 5.46K Alle tiders Høj: $ 0.0020812 $ 0.0020812 $ 0.0020812 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Green RWA (GREEN) pris

Green RWA (GREEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Green RWA (GREEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GREEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GREEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GREEN's tokenomics, kan du udforske GREEN tokens live-pris!

