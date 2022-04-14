Green Life Energy (GLE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Green Life Energy (GLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Green Life Energy (GLE) Information

Green Life Energy Global (GLE) is a community token that allows users to make payments based on renewable energy and recycling products and services, share assets, and send money between friends and family.

A crypto-based token on renewable energy and recycling, GLE is about bringing the blockchain a bit further not just only creating the next big crypto asset, but also changing the whole financial sector on energy and recycling payments. Imagine a world where everything is powered by renewable energy? This is what we are building.

Use Cases: Crypto Miners and Household’s renewable energy power supply (Bill payments in GLE), GLE Wallet, Payments of Renewable Energy and Recycling Products and Services.

https://www.gle.holdings/

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 139.55M
$ 139.55M$ 139.55M
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 448.34K
$ 448.34K$ 448.34K
Alle tiders Høj:
$ 0.068314
$ 0.068314$ 0.068314
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00321273
$ 0.00321273$ 0.00321273

Green Life Energy (GLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Green Life Energy (GLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GLE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GLE's tokenomics, kan du udforske GLE tokens live-pris!

GLE Prisprediktion

Vil du vide, hvor GLE måske er på vej hen? Vores GLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.