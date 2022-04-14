GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i GraphLinq Wrapped ETH (WETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Information WETH is the wrapped version of ETH on the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low. The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding. What features await you in GraphLinq Hub? • Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain. • Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens. • Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem. Officiel hjemmeside: https://hub.graphlinq.io/ Hvidbog: https://2500036798-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvJQkQ50pDkgt6evUlFbl%2Fuploads%2Fmv2pniPs9GefpKbnM2tR%2Flitepaper.pdf?alt=media&token=89bb81fe-ec30-4903-8aca-516e9462c09e Køb WETH nu!

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GraphLinq Wrapped ETH (WETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 350.67K $ 350.67K $ 350.67K Samlet udbud $ 76.78 $ 76.78 $ 76.78 Cirkulerende forsyning $ 76.78 $ 76.78 $ 76.78 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 350.67K $ 350.67K $ 350.67K Alle tiders Høj: $ 4,921.36 $ 4,921.36 $ 4,921.36 Alle tiders Lav: $ 1,427.47 $ 1,427.47 $ 1,427.47 Nuværende pris: $ 4,567.36 $ 4,567.36 $ 4,567.36 Få mere at vide om GraphLinq Wrapped ETH (WETH) pris

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GraphLinq Wrapped ETH (WETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WETH's tokenomics, kan du udforske WETH tokens live-pris!

WETH Prisprediktion Vil du vide, hvor WETH måske er på vej hen? Vores WETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WETH Tokens prisprediktion nu!

