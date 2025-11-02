GrandpaTrenchLive (GRAMPS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000060 $ 0.0000060 $ 0.0000060 24H lav $ 0.00000611 $ 0.00000611 $ 0.00000611 24H høj 24H lav $ 0.0000060$ 0.0000060 $ 0.0000060 24H høj $ 0.00000611$ 0.00000611 $ 0.00000611 All Time High $ 0.00044247$ 0.00044247 $ 0.00044247 Laveste pris $ 0.0000060$ 0.0000060 $ 0.0000060 Prisændring (1H) +0.85% Prisændring (1D) +0.06% Prisændring (7D) -6.21% Prisændring (7D) -6.21%

GrandpaTrenchLive (GRAMPS) realtidsprisen er $0.00000609. I løbet af de sidste 24 timer har GRAMPS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000060 og et højdepunkt på $ 0.00000611, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GRAMPSs højeste pris nogensinde er $ 0.00044247, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000060.

Når det gælder kortsigtet performance, GRAMPS har ændret sig med +0.85% i løbet af den sidste time, +0.06% i løbet af 24 timer og -6.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GrandpaTrenchLive (GRAMPS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K Cirkulationsforsyning 999.26M 999.26M 999.26M Samlet Udbud 999,260,694.455208 999,260,694.455208 999,260,694.455208

Den nuværende markedsværdi på GrandpaTrenchLive er $ 6.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GRAMPS er 999.26M, med et samlet udbud på 999260694.455208. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.08K.